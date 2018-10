Juncker, 'Salvini sboccato su Ue'

(ANSA) - BOLZANO, 6 OTT - "Non ho sentito cosa ha detto, l'ho solo letto. Queste cose non le prendo neanche in considerazione.

Il fatto che due vicepremier italiani si esprimano in modo estremamente sboccato sulla Ue fa capire tante cose". Lo afferma Jean-Claude Juncker rispondendo - in un'intervista a Der Standard - alle parole di Matteo Salvini che aveva detto di voler parlare solo con "persone sobrie". "Che il vicecancelliere austriaco Strache ora dica di essere amico di Salvini mi sorprende, ma non troppo. Non possiamo scegliere i parenti, gli amici invece sì".