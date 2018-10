Gb: prima mozione sfiducia per May

(ANSA) - LONDRA, 3 OTT - Brutto colpo per Theresa May a pochi minuti dal suo discorso di chiusura al congresso Tory di Birmingham: un deputato del suo partito, James Duddridge, ha infatti formalizzato stamattina la prima mozione ufficiale di sfiducia contro la leadership della premier, inviando una lettera al comitato 1922, l'organismo del Partito incaricato di convocare l'elezione del leader in caso di raggiungimento di un quorum minimo di deputati richiedenti. Quorum che per ora non risulta, ma che sulla carta appare possibile raggiungere.