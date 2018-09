Tensioni a Colonia per visita Erdogan

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - La cerimonia per l'inaugurazione della nuova moschea di Ditib a Colonia da parte del presidente turco Recep Tayyp Erdogan sarà limitata alla parte interna della moschea mentre è stata disdetta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la parte della cerimonia organizzata all'esterno dell'edificio, lo hanno comunicato le autorità cittadine. Si attendeva la presenza di circa 25.000 visitatori e non era possibile garantire la sicurezza, ha reso noto la sindaca di Colonia, Henriette Reker. I sostenitori di Erdogan si sono comunque riuniti stamattina nelle strade adiacenti sventolando bandiere della Turchia in attesa della prevista inaugurazione del presidente turco intorno alle 15:00. Intanto in migliaia si sono riuniti per manifestare contro la presenza di Erdogan a Colonia. La polizia ha vietato ai manifestanti di riunirsi in corteo e marciare nel centro cittadino.