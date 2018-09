Real Madrid riceve attivista palestinese

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La giovane attivista palestinese Ahed Tamimi è stata ricevuta ieri dal Real Madrid al Santiago Bernabeu. Lo riferisce il sito del Marca. Immediata la reazione di Israele. "Il prestigioso club del Real Madrid abbraccia una terrorista che incita all'odio e alla violenza. Vergognoso", ha commentato oggi su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Emmanuel Nahshon, per poi aggiungere in un altro tweet: "Cosa c'entra con i valori del calcio?".

Ahed Tamimi, 17 anni, era stata condannata da un tribunale militare israeliano a otto mesi di carcere per aver schiaffeggiato due soldati israeliani entrati nel villaggio cisgiordano dove risiede. La ragazza è poi tornata in libertà lo scorso luglio diventando un simbolo della lotta dei palestinesi e suscitando molto seguito internazionale. Secondo il giornale sportivo spagnolo, Tamimi ha incontrato il team manager Emilio Butragueno, che le ha consegnato una maglia con il suo nome.