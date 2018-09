Merkel-Erdogan,estromesso reporter turco

(ANSA) - BERLINO, 28 SET - Era un giornalista turco l'uomo portato via durante la conferenza stampa di Erdogan e Merkel in cancelleria. L'uomo indossava una t-shirt con la scritta "Gazetecilere Özgürlük", che significa "libertà per i giornalisti in Turchia". Il reporter Ertgrul Yigit, che era regolarmente accreditato, ha reagito dicendo: "Non ho fatto nulla".