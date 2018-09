Parigi per ripartizione salvati in mare

(ANSA) - BRUXELLES, 26 SET - Parigi è al lavoro su una proposta per la ridistribuzione dei migranti salvati in mare, un sistema temporaneo, in attesa di un'intesa sulla riforma di Dublino. Si apprende da varie fonti diplomatiche consultate dall'ANSA. In particolare, è alle prime fasi di studio un modello di solidarietà da attivare in caso di sbarco, per evitare il ricorso a risposte ad hoc. L'idea è che vi possa aderire un congruo numero di Paesi, per questo alcuni parlano, impropriamente, di una 'cooperazione rafforzata'.