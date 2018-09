Francia: allerta macellai su animalisti

(ANSA) - PARIGI, 21 SET - Dopo l'intensificarsi di atti vandalici contro salumerie e macellerie, i sindacati della categoria nella regione Nord della Francia hanno annunciato di voler ricorrere - per questo fine settimana - ai servizi di una società di guardie giurate: lo hanno annunciato gli stessi rappresentanti delle macellerie alla radio France Info.

Soprattutto a Lille, capoluogo del Nord, sono forti i timori dopo che gruppi di animalisti si sono dati appuntamento sui social network per questo week-end con l'intenzione di compiere "azioni legali". Un evento denominato "Happening nazionale sincronizzato contro il commercio di animalicidio".

In estate, diverse macellerie sono state danneggiate nella regione di Lille, da sconosciuti che hanno lasciato sul posto scritte animaliste e contro tutte le gerarchie fra uomo e animale.