Conte, manovra dovrà tenere conti ordine

(ANSA) - SALISBURGO, 19 SET - "Il numero della manovra dovrà dare anche il segno che stiamo tenendo i conti in ordine". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue di Salisburgo. Conte ha aggiunto: "Non abbiamo mai contemplato di aggravare la posizione dei contribuenti", rispondendo a chi gli chiede se il governo prevede un aumento dell'Iva, anche selettivo.