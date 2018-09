Migranti: Kurz, bene calo in Italia

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Speriamo di migliorare Frontex e rafforzarne il mandato". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Kurz ha aggiunto che "l'Austria è molto contenta per come l'Italia ha ridotto l'afflusso dei migranti, ma ora bisogna trovare una soluzione europea e ridurre ancora l'afflusso. La direzione è giusta, il vertice europeo di giugno è stato positivo".