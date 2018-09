Kurz, a Vienna il vertice Europa-Africa

(ANSA) - PARIGI, 17 SET - Il vertice euro-africano annunciato oggi da Sebastian Kurz, si terrà a Vienna: lo scrive lo stesso cancelliere austriaco (e presidente di turno dell'Ue) in un tweet in cui ringrazia il presidente francese, Emmanuel Macron, per la visita di oggi all'Eliseo. "Un grande grazie a Emmanuel Macron per l'accoglienza oggi a Parigi. Abbiamo parlato di tematiche all'ordine del giorno del summit informale di mercoledi' e giovedi' a Salisburgo, in particolare, migrazioni e Brexit". Inoltre, aggiunge Kurz in un altro cinguettio, "abbiamo potuto discutere della tassa sul digitale (i colossi del web Gafa,ndr.) di cui auspichiamo l'introduzione entro la fine della presidenza austriaca. Ho inoltre invitato il presidente Macron al summit Ue-Africa che si terrà a Vienna a dicembre". Durante l'incontro all'Eliseo, il leader viennese ha spiegato che il summit euro-africano avrà come obiettivo di "tagliare" e "arginare" le migrazioni africane verso l'Europa.