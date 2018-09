Artista nuda a Lourdes, sarà processata

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Si è spogliata nel santuario di Lourdes, rimanendo nuda con solo un velo azzurro sul capo e le spalle. Un gruppo di pellegrini ha cercato di coprirla e ha chiamato la polizia che l'ha fermata. Deborah de Robertis, artista franco-lussemburghese già nota per altre simili performance in musei di Parigi, sarà processata a maggio per "esibizionismo sessuale". Lo riferisce il Journal du Dimanche, precisando che la vicenda risale a venerdì. L'artista, 34 anni, ex membro delle Femen che la sostengono con un tweet, è già finita sul banco degli imputati in passato. Lo scorso anno posò nuda e a gambe aperte davanti alla Gioconda al Louvre: il tribunale di Parigi la condannò a 35 ore di lavoro socialmente utile per aver morso il braccio di un guardiano, ricorda anche il Jdd, ma fu assolta per il reato di esibizionismo. Nel 2014, De Robertis aveva posato senza veli anche al Musée d'Orsay e al Musée des Arts décoratifs. Anche il quel caso la donna fu prosciolta perché il giudice riconobbe il carattere artistico dei blitz.