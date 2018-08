Lager Sachsenhausen blocca visita AfD

(ANSA) - BERLINO, 31 AGO - Hanno relativizzato l'Olocausto ed espresso dubbi sulle possibilità tecniche dello sterminio di massa, di cui si resero responsabili i nazisti: per questo motivo, la visita all'ex lager di Sachsenhausen di un gruppo della destra oltranzista di Alternative fuer Deutschland, in Germania, è stata interrotta dai responsabili dell'ex campo di concentramento. Il fatto è accaduto a luglio, scrive oggi Tagesspiegel.

In visita c'erano circa 20 persone, e stando al portavoce del memoriale, alcune di loro hanno iniziato a fare affermazioni di stampo chiaramente revisionista. "Queste persone hanno dato spazio a tutto il repertorio del revisionismo e del relativismo.

Sono stati fatti confronti fra i lager e presunti crimini degli alleati, e si sono messe in dubbio le stesse procedure tecniche con cui venne commesso il genocidio", ha riferito Horst Seferens, portavoce della fondazione Sachsenhausen.

"Osserviamo con preoccupazione che almeno una parte di Afd propaga queste tendenze revisioniste", ha concluso.