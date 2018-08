LA Francia dice addio al telefono fisso

(ANSA) - Parigi, 26 AGO - Addio vecchie linee telefoniche fisse: dal 2023 in Francia si passerà soltanto dalla box di Internet se si vuole mantenere la linea di casa. Ma già da novembre - riferisce Le Parisien - Orange (ex France Telecom) non commercializzerà più le linee tradizionali, quelle con la vecchia spina a muro.

L'operazione è delicata, su 20 milioni di utenti con linea fissa, la metà ha ancora il vecchio sistema. Il passaggio non sarà brusco, ci saranno 4 anni di tempo prima di vedersi tagliata la linea. E Orange procederà a un test su un campione rappresentativo della popolazione, per il quale sono stati scelti 14 comuni della Bretagna. Fra nostalgici del telefono all'antica ed esperti che temono resistenze, non manca neanche chi ci vede il rischio di approfondire la frattura tra la Francia più moderna e metropolitana e quella rurale, più arretrata.