Onu:Al-Hussein, troppo potere membri Cds

(ANSA) - NEW YORK, 21 AGO - I cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza esercitano troppo potere alle Nazioni Unite, questo squilibrio deve cambiare per evitare un possibile "collasso" dell'organizzazione, "con un prezzo enorme per la comunità internazionale". A lanciare l'allarme e' l'Alto Commissario per i diritti umani uscente, Zeid Ra'ad al-Hussein, alludendo in particolare al diritto di veto di Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna.

"C'e' la sensazione che i membri permanenti abbiano creato un'impasse con la propensione a usare il veto e paralizzare" l'organo Onu, ha spiegato, sottolineando che "questo deve cambiare". Zeid, in carica dal 2014, terminerà il suo mandato il 31 agosto e ha deciso di non cercare un secondo termine. A sostituirlo sarà la ex presidente del Cile Michelle Bachelet.