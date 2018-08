Mosca contraria a divieto robot-killer

(ANSA) - MOSCA, 16 AGO - Mosca è contraria al divieto totale dei sistemi bellici autonomi (i cosiddetti robot-killer) ma intende sostenere la proposta della Francia e della Germania di approvare all'Onu una risoluzione che prevede il mantenimento del controllo umano sugli armamenti autonomi. Lo riporta il Kommersant, che cita una fonte del ministero degli Esteri.

La Russia - ricorda il Moscow Times - ha espresso interesse per i sistemi di "armamento letali autonomi" per neutralizzare le minacce terroristiche e limitare il numero di vittime in caso di attacco. I progetti in fase di sviluppo comprendono (come annunciato nel 2014 dall'ex vice primo ministro incaricato del complesso militare-industriale) robot da combattimento in grado di agire in modo indipendente sul campo di battaglia. Mosca, alla prossima conferenza delle Nazioni Unite sui sistemi di armi letali autonome, prevista a Ginevra alla fine di agosto, si opporrà dunque ai 26 paesi che vogliono vietare per legge i futuri androidi.