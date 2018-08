Corsica, porti aperti per Aquarius

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "La Corsica e i suoi porti restano disponibili per un aiuto umanitario d'urgenza" per l'Aquarius: lo scrive su Twitter il presidente del consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, facendo appello a "una vera politica europea in materia di aiuto umanitario nel Mediterraneo".