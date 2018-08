Germania: 50 pipistrelli in camera letto

(ANSA) - BERLINO, 09 AGO - "Un'atmosfera da Hitchcock", è stato il commento della polizia. E la citazione cinematografica si comprende, di fronte alla singolare situazione in cui si sono trovati gli agenti della polizia di Weiden in der Oberpfalz, in Baviera, chiamati da una donna disperata, per la presenza di circa 50 pipistrelli nella sua camera da letto. I pipistrelli, stando alla donna, sarebbero comparsi del tutto all'improvviso. Constatata la situazione, quasi surreale, la polizia ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno catturato i mammiferi volanti con degli acchiappafarfalle.