rancoforte: disagi e ritardi per turisti

(ANSA) - BERLINO, 7 AGO - Le operazioni di sgombero del terminal 1 all'aeroporto di Francoforte, a causa di un uomo con un bambino che ha eluso i controlli, stanno provocando disagi per migliaia di turisti, che sarebbero dovuti partire proprio in queste ore. L'aeroporto ha già annunciato che ci saranno ritardi e si temono effetti molto pesanti sul traffico aereo, come accaduto il 28 luglio, quando un terminal dell'aeroporto di Monaco fu evacuato a causa di una donna, che non si era sottoposta ai controlli. Lo stop agli imbarchi è in vigore dalle 11.30 e fino alle 13.30 sono stati cancellati 49 voli dei circa 1.500 previsti oggi. "Abbiamo aumentato il personale di terra e fornito snack e bevande ai passeggeri. Anche del personale medico è presente sul posto", ha affermato una portavoce di Fraport.