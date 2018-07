Migranti: Commissione, non decidiamo noi

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - "La Commissione non può agire che nelle sue competenze. La Commissione non ha competenze in materia di ricerca e di salvataggio, né sulla determinazione per punti di sbarco, e questo non è qualcosa che noi possiamo coordinare". Così una portavoce della Commissione Ue a chi le chiedeva a quale livello si coordina la commissione. "Quello che possiamo fare, e che stiamo già facendo, è che una volta che le persone sono sbarcate, noi possiamo coordinarci fra gli stati membri che si offrono di prendere una parte dei migranti sbarcati".