Spiegel, fake-invasione migranti Italia

(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - "La fake-invasione", così descrive il settimanale tedesco Der Spiegel il dibattito sui migranti in Italia, a partire dalla fake-news che ha spopolato sul web giorni fa del concerto dei Pink Floyd a Venezia come un porto libico. "Ci sono molte foto false e video del genere in Italia e la discussione su come devono essere trattate le persone che arrivano dall'Africa attraverso il mediterraneo ha cambiato il paesaggio politico e i metodi sono diventati più rozzi". Il giornalista fa riferimento al post nel quale il ministro dell'Interno Matteo Salvini a gennaio 2018 citava i numeri dei migranti sbarcati in Italia, definendolo "record" e aggiungendo "negli alberghi ne stiamo mantenendo 183.681". Il commento del giornalista tedesco è "i numeri erano falsi.

A quel punto dell'anno in Italia c'erano in tutto 183.681" migranti, la maggioranza dei quali - prosegue l'articolo - erano alloggiati diversamente.