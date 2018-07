Libia: Ue, obbligo morale salvare vite

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "Siamo scioccati" dall'incidente in Libia "e dobbiamo evitare che si ripetano in futuro, ma è anche importante che tutti i Paesi membri capiscano che questo è anche il loro obbligo morale, umanitario e ed in piena linea con i principi della politica europea". Lo ha detto il commissario europeo all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos.