Collaboratore Macron picchiò dimostrante

(ANSA) - PARIGI, 18 LUG - Un collaboratore del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avrebbe picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi: è quanto emergerebbe da una ricostruzione pubblicata questa sera su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla - ex responsabile della sicurezza di Macron durante la campagna elettorale, ed ora all'Eliseo - era coperto da un casco con la visiera delle forze dell'ordine, pur non essendo un poliziotto. Le Monde ha visionato un video in cui lo identifica come Benalla, mentre colpisce un giovane a terra, in place de la Contrescarpe, a Parigi. Secondo Le Monde, Benalla se l'è cavata con una sospensione di quindici giorni ma ha ancora il suo incarico di consigliere del vice capo di gabinetto François-Xavier Lauch. Una sanzione, prosegue il giornale della sera, inflitta in modo molto discreto. Fino ad oggi, le presunte violenze erano rimaste coperte.