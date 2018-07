Avramoupolos, centri sbarco? Solo parole

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - "La proposta dei centri di sbarco è in discussione, la Commissione sta lavorando in stretto contatto con l'Oim e l'Unhcr, intendiamo trovare una soluzione, ma quando avremo qualcosa di concreto potrò presentare la posizione della Commissione, per il momento si tratta solo di una discussione, che è in corso, quindi solo di parole e rumor, non c'è nulla di concreto". Così il commissario il commissario europeo all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos.