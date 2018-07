Mondiali: Putin, sventati cyber-attacchi

(ANSA) - MOSCA, 16 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che i servizi di sicurezza russi e di altri paesi hanno sventato 25 milioni di cyber-attacchi contro i campionati mondiali di calcio. In una nota diffusa dal Cremlino, Putin ha detto che i tentati agguati informatici avevano come obiettivo "l'infrastruttura informatica" collegata alla Coppa del mondo, ma non ha fornito altri dettagli. Le dichiarazioni di Putin sono state fatte davanti a 55 rappresentanti dell'intelligence di 34 paesi che hanno garantito la sicurezza del campionato.