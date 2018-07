May, Nato è vitale, impegno Gb costante

(ANSA) - BRUXELLES, 11 LUG - "La Nato è vitale, l'impegno della Gran Bretagna nell'Alleanza è costante come sempre". Lo ha detto la premier britannica Theresa May arrivando al quartier generale dell'Alleanza atlantica in vista del vertice. "Oggi annunciano il dispiegamento di altre 440 unità del personale in Afghanistan - ha aggiunto - e sono certa che i leader seduti al tavolo si troveranno d'accordo sul fatto che la Nato debba essere adattabile e flessibile sulle nuove sfide, come il terrorismo e la cyber-sicurezza".