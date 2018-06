Juncker, Ue non può accogliere tutti

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - "L'Europa è un grande continente ma non possiamo accogliere tutti i migranti economici del mondo, non possiamo farlo": lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando a Monaco al parlamento bavarese. "Mi piacerebbe avere le stesse regole d'asilo ovunque nell'Ue, non può essere che alcuni Paesi portino il peso" della gestione della crisi dei migranti "mentre altri osservano", ha proseguito Juncker. Per affrontare il problema dell'accoglienza, l'Ue ha bisogno "di una protezione dei confini esterni più forte", ma anche "di una nuova politica per l'Africa", ha sottolineato, elencando alcuni degli strumenti già messi in campo da Bruxelles per aiutare il continente. Agire in Africa "è più saggio e anche più economico", ha detto.