Migranti: Spagna, 'rischi penali Italia'

"Non è questione di buonismo o generosità, ma di diritto umanitario. Ci possono essere responsabilità penali internazionali per la violazione dei trattati sui diritti umani". Così il ministro della Giustizia spagnola, Dolores Delgado, ha commentato - in un'intervista alla radio Cadena Ser - la decisione dell'Italia di non accogliere la nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, nei propri porti.

"La situazione di queste 629 persone su un'imbarcazione al limite è critica" e la soluzione alla crisi migratoria "deve venire da tutti gli Stati, quelli che sono frontiera e quelli che non lo sono", ha sottolineato la Delgado. "E' questione di umanità ma anche di rispettare gli accordi e i trattati dei quali tutti gli Stati sono parte", ha aggiunto.