Svizzera boccia referendum conio sovrano

Si profila una netta bocciatura in Svizzera per l'iniziativa popolare denominata 'moneta sovrana' oggi in votazione. Secondo le prime stime dell'istituto Gfs di Berna, l'iniziativa che prevede un monopolio della Banca centrale per la creazione di monete, banconote o moneta scritturale elettronica sarebbe stata respinta dal 74% dei votanti, riferisce il sito della Televisione svizzera di lingua francese (RTS). Gli svizzeri avrebbero invece approvato la nuova legge sui giochi d'azzardo. Le urne si sono chiuse alle ore 12 e lo spoglio è ancora in corso.