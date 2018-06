Netanyahu a Londra, Hamas voleva i morti

(ANSA) - LONDRA, 7 GIU - Benyamin Netanyahu insiste: le decine di palestinesi uccisi nelle proteste recenti nella Striscia di Gaza, al di là della barriera che chiude il confine con Israele, sono stati colpa di Hamas e solo di Hamas, che - nelle sue parole - "voleva che morissero".

Impegnato in un incontro pubblico a Londra dopo i colloqui di ieri con Theresa May e Boris Johnson al termine d'una missione europea incentrata soprattutto sul dossier Iran, il premier israeliano è stato oggi pressato sui fatti di Gaza da alcune persone dell'uditorio. Ma ha rivendicato alle forze israeliane di aver cercato di usare mezzi non letali contro i manifestanti prima delle armi da fuoco. "Noi abbiamo provato con i cannoni ad acqua, coi lacrimogeni e niente ha funzionato", ha detto, sostenendo che a protestare non erano "dimostranti pacifici, ma militanti di Hamas". Quindi, di fronte un'altra contestazione, ha tagliato corto: "Abbiamo provato con altri modi e non ha funzionato. Hamas voleva che morissero".