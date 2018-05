Sparatoria a Liegi, morti due poliziotti

Due agenti e un passante sono stati uccisi durante una sparatoria a Liegi. Il killer, che durante la fuga aveva preso in ostaggio una donna, secondo quanto riportano i media belgi, è stato ucciso dalla polizia. Secondo fonti di polizia citate dai media belgi, l'uomo avrebbe gridato 'Allah è grande' prima di essere abbattuto dagli agenti. A scriverlo in particolare sono la Libre Belgique e la Dernière Heure. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali della circostanza