Yulia Skripal, 33enne figlia dell'ex spia del Kgb Sergej Skripal, nella sua prima intervista dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha detto che la sua guarigione è stata lenta e dolorosa. La giovane, che era stata avvelenata insieme al padre in un attacco nervino a Salisbury il 4 marzo.

La donna ha detto anche che intende tornare prima o poi in Russia, ma "per ora" - pur ringraziando perl'offerta di assistenza dell'ambasciata di Mosca a Londra - conferma di non volersene avvalere.