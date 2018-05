Nozze reali: su eBay le borsette regalo

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Non a tutti gli invitati il matrimonio di Harry e Meghan ha ispirato sentimenti d'amore. Tra i 2.640 'ospiti del popolo' che hanno assistito alla cerimonia nel cortile del castello c'è chi ha voluto ricavar qualcosa mettendo in vendita su ebay le borsette ricordo ricevute in dono. Il souvenir all'asta online ha raggiunto prezzi esorbitanti, fino a 1.000 sterline per un sacchettino in iuta con le iniziali dei due sposi stampate in azzurro contenente una scatola di biscotti, una moneta di cioccolato, un calamita per il frigorifero con il ritratto di Meghan e Harry e un buono per uno sconto del 20% al negozio del castello. "Non perdetevi l'occasione della vita di possedere un pezzo di storia reale", si legge sotto a una delle borsette in vendita su eBay al prezzo di partenza di 104 sterline. Secondo la Bbc i 'furbetti del matrimonio' sono pochissimi, neanche dieci, ma considerato che gli oltre 2.000 ospiti erano stati scelti dai due sposi come "rappresentanti eccellenti della comunità" la vicenda è imbarazzante.