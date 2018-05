Papà Meghan, andrò nozze se salute tiene

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - Dopo esser stato contattato dalla figlia, Thomas Markle avrebbe cambiato idea e adesso vuole andare in Gran Bretagna per accompagnare la sua Meghan all'altare, ma...c'e' un problema. Thomas ha detto al sito di gossip statunitense Tmz di essere tornato in ospedale dopo aver avuto forti dolori al petto e che i medici stanno sottoponendolo agli accertamenti del caso.

Thomas ha detto di aver appreso dai medici che il suo cuore e' rimasto "gravemente danneggiato" dall'infarto della scorsa settimana. "Ma se i medici mi fanno uscire mettere' a rischio la mia salute per volare in Inghilterra ed essere con Meghan", ha detto il signor Markle, indicando di aver fatto pressioni per uscire mercoledì ma senza aver ricevuto finora una risposta affermativa.