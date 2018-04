Siria: Unicef, 'guerra cruenta finisca'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 APR - "Questa guerra cruenta deve finire immediatamente e chiediamo alle parti e a quelli che hanno influenza che si proteggano i bambini, i più colpiti". Lo ha affermato Geert Cappelaere direttore regionale Unicef per il Medio oriente ed il nord Africa arrivando a Bruxelles alla seconda ed ultima giornata della Conferenza dei donatori sul Futuro della Siria oggi a Bruxelles.

"Oggi abbiamo bisogno di 1,2 miliardi di dollari, ci appelliamo alla generosità di coloro che hanno già donato in passato, a continuare" a farlo, "ma sappiamo che la generosità non basta, questa guerra deve finire", ha sottolineato il responsabile Unicef. "Sono qui per dare voce ai bambini siriani, la guerra in Siria è diventata una guerra contro i bambini, che si trovano di fronte ad una seria crisi umanitaria", ha aggiunto Cappelaere sottolineando che sono "circa 2,8 milioni i bimbi" che "non hanno accesso all'istruzione scolastica" a causa del conflitto.