L'Italia dà la cittadinanza ad Alfie

"I ministri degli Esteri Angelino Alfano e dell'Interno Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza al piccolo Alfie. In tale modo il governo italiano auspica che l'essere cittadino italiano permetta, al bambino, l'immediato trasferimento in Italia". Lo rende noto la Farnesina. Intanto sono state sospese le procedure per il distacco del respiratore al piccolo.