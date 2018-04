Francia adotta legge asilo immigrazione

(ANSA) - PARIGI, 23 APR - Dopo quasi una settimana di roventi dibattiti e l'analisi di circa un migliaio di emendamenti, l'Assemblea Nazionale francese ha adottato - con 228 voti a favore, 139 contrari e 24 astenuti - il contestato progetto di legge su 'Asilo e Immigrazione' che prevede un ulteriore giro di vite per espellere i migranti irregolari al fianco di una migliore accoglienza per i rifugiati. Malgrado i malumori dei giorni scorsi, l'unico deputato della maggioranza a votare contro è stato alla fine l'ex socialista, Jean-Michel Clément, che ha immediatamente annunciato l'uscita dal gruppo parlamentare En Marche. Altri 14 deputati della maggioranza parlamentare hanno tuttavia espresso la loro disapprovazione. Difesa con forza dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb, la legge adottata in prima lettura è stata criticata, per motivi opposti, anche dalle opposizioni di destra e sinistra, ma anche dalla quasi totalità delle Ong, dei magistrati e degli avvocati.