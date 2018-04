Procura tedesca chiede estradizione Puigdemont

La Procura generale dello Schleswig-Holstein ha fatto domanda al Tribunale superiore tedesco per un ordine di estradizione in Spagna per il separatista catalano Carles Puigdemont. Lo ha reso noto stamattina la Procura generale in Schleswig.



Cdr, 'Spagna stato oppressore e fascista' - I Comitati di difesa della repubblica (Cdr), l'organizzazione della società civile protagonista negli ultimi giorni delle proteste contro gli arresti dei leader catalani, ha denunciato oggi la Spagna come uno "stato oppressore e fascista" denunciando la 'criminalizzazione' nei loro confronti attuata dalla procura di Madrid. Dopo l'arresto in Germania di Carles Puigdemont i Cdr hanno attuato forme di protesta pacifica, paralizzato il traffico su diverse arterie catalane. I Comitati chiedono la liberazione dei leader detenuti, accusati di 'ribellione' da Madrid per avere portato avanti pacificamente il progetto politico dell'indipendenza. Rischiano 30 anni di prigione. La procura spagnola in una nota ha annunciato l'avvio di una inchiesta nei confronti dei Cdr pure per presunta 'ribellione' sostenendo che le loro azioni puntano a "sovvertire l'ordine costituzionale". Il dirigente del Pp del premier Mariano Rajoy, Javier Maroto, ripreso dalla stampa spagnola, li ha accusati di praticare un "terrorismo a bassa intensità" sul modello della 'kale borroka', la guerriglia urbana attuata dai giovani baschi vicini al gruppo armato Eta. "I media e i partiti del regime non hanno scrupoli nel inventarsi una presunta 'kale borroka' che non esiste", per "creare un quadro per legittimare la repressione nei nostri confronti", affermano i Cdr, con "la forza della legge, il potere della stanpa, la violenza dei manganelli e tutte le risorse economiche".