Russia: 3 fermi a corteo per Nemtsov

(ANSA) - MOSCA, 25 FEB - Almeno tre persone sono state fermate dalla polizia a Mosca durante il corteo in memoria dell'oppositore Boris Nemtsov, ucciso tre anni fa a due passi dal Cremlino: lo riporta l'ong Ovd-info. Sono circa 7.600 le persone che hanno sfilato per il centro di Mosca, sfidando il termometro che indica 15 gradi sotto lo zero. Lo riferisce l'ong "Contatore bianco", specializzata nelle stime dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche. Secondo la polizia, i dimostranti erano invece 4.500.