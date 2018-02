Francia: ministro, 'mai abusato donne'

(ANSA) - PARIGI, 19 FEB - Il ministro francese dei Conti Pubblici, Gérald Darmanin, garantisce di "non aver mai abusato di alcuna donna né del mio potere". Intervistato questa mattina da radio Rmc, Darmanin ha aggiunto di non avere alcuna intenzione di dimettersi. Nei giorni scorsi, la giustizia francese ha archiviato una denuncia per stupro contro di lui, ma Darmanin è ancora oggetto di un'altra inchiesta per abuso di potere. L'ex repubblicano e attuale ministro nell'amministrazione di Emmanuel Macron era stato accusato da una ex squillo, Sophie Patterson Spatz, per presunti fatti risalenti al 2009. La donna affermava di essere stata condotta in un hotel e costretta a un rapporto sessuale dopo che si era recata da Darmanin per ottenere da lui un aiuto in una vicenda processuale. Ma per i giudici il caso è chiuso e il ministro che nei giorni scorsi aveva incassato la fiducia di Macron e del premier Edouard Philippe sembra uscirne completamente pulito.