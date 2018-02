Kosovo in festa per 10 anni indipendenza

(ANSAmed) - PRISTINA, 17 FEB - Kosovo in festa oggi per il decimo anniversario dell'indipendenza dalla Serbia, che resta da parte sua irremovibile sul no alla sovranità di Pristina e continua a considerare il Kosovo una sua provincia meridionale a maggioranza di popolazione albanese, culla della spiritualità e religiosità del popolo serbo.

Le strade della capitale sono decorate con la bandiera kosovara e vessilli raffiguranti un cuore con la scritta 'Dal Kosovo con amore'. Il programma dei festeggiamenti prevede fra oggi e domani concerti musicali e di gruppi folkloristici, il cui culmine sarà l'esibizione nella tarda serata di oggi sulla centrale Piazza Skanderberg a Pristina di Rita Ore, nota cantante britannica di origini kosovare. Per oggi è in programma una seduta solenne del governo guidato dal premier Ramush Haradinaj, mentre domani si terrà - dopo una conferenza celebrativa - una riunione straordinaria del parlamento, a cui seguirà una parata delle Forze di sicurezza e della polizia.