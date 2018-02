Juncker, ok sicurezza con Gb

(ANSA) - MONACO, 17 FEB - "Io sono dell'opinione che poiché non siamo in guerra con il popolo britannico, né ci vogliamo vendicare per la decisione presa in modo sovrano, l'alleanza sulla sicurezza possa andare avanti. Ma questo non va confuso con altre questioni". Così il presidente della Commissione Ue, Jean Claude-Juncker, a Monaco. "Dobbiamo valutare le cose punto per punto. Non mi piacerebbe che valutazioni sulla sicurezza finiscano sullo stesso tavolo di quelle commerciali, come vorrebbero alcuni".