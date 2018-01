Gentiloni, non trionferanno i populisti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Alle prossime elezioni in Italia "non trionferanno i populisti e gli anti europei". Lo ha detto il Premier, Paolo Gentiloni, in una intervista al'la Cnbc a Davos, secondo quanto riferisce Bloomberg, auspicando una vittoria del centro sinistra.

"Per rispondere direttamente alla sua questione, no. Non sarei interessato" a formare una coalizione con il centro destra guidato da Silvio Berlusconi, ha detto inoltre il premier, aggiungendo "speriamo che non sia questo il caso e che il centro sinistra che rappresento abbia la maggioranza. In ogni caso penso che saremo il pilastro di una possibile coalizione".