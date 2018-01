Rep ceca: si dimette governo Babis

(ANSA) - PRAGA, 17 GEN - Il governo di minoranza di Andrej Babis si è dimesso, all'indomani della mancata fiducia in Parlamento. Potrà però governare il paese fino alla nomina del nuovo esecutivo.

Il presidente Milos Zeman si è detto disposto ad accettare le dimissioni entro la fine della settimana. Zeman ha anticipato di voler affidare a Babis anche il secondo tentativo di formare il governo, di lasciargli più tempo per negoziare, ma vuole dal premier per il nuovo esecutivo la garanzia di 101 voti dei 200 in Parlamento.