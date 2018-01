Eleanor, in Francia allerta valanghe

(ANSA) - PARIGI, 04 GEN - Rischio massimo di valanghe nelle Alpi francesi dopo il passaggio della tempesta Eleanor. In diverse località dell'Alta-Savoia le piste sono state chiuse per la congiunzione di diversi fattori a rischio, come il vento forte, la neve ancora fresca e l'aumento delle temperature. La tempesta cominciata l'altro ieri notte ha causato danni materiali nel nord della Francia, come le auto schiacciate da alberi crollati e pali divelti. 18.000 case ancora senza corrente elettrica. Il bilancio della tempesta Eleanor è di 1 morto e 29 feriti, di cui quattro gravi.