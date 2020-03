Corea del Sud, guariti superano i malati

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Oltre 4.800 pazienti guariti dal coronavirus sono usciti dall'isolamento in Corea del Sud mentre altri 4.500 rimangono in quarantena sottoposti alle terapie. Lo annuncia il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, riporta la Cnn online. E' la prima volta che il numero dei guariti supera quello dei malati dal 20 gennaio, quando vennero confermati i primi casi di coronavirus nel Paese asiatico.