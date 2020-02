India: Ivanka Trump in visita col padre

(ANSA) - NEW DELHI, 21 FEB - Fonti indiane non confermate anticipano che Ivanka Trump potrebbe accompagnare il padre e Melania nella loro visita in India del 24 e 25 febbraio, accompagnata dal marito Jared Kushner: lo scrive il quotidiano The Indian Express. Melania e Ivanka Trump si ritroverebbero assieme, per la prima volta, in una visita di stato. Altre fonti non confermate hanno annunciato ieri sera che l'Ambasciata Usa in India avrebbe programmato per la First Lady, nella giornata del 25, una visita ad una scuola pubblica della capitale, per seguire il programma "happiness classes ", introdotto dall'amministrazione del governatore Kejriwal.