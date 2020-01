Cina: Taiwan parte inalienabile del nostro territorio

Taiwan "non è mai stato un Paese, è parte inalienabile della Cina": così Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo di Pechino, ha risposto all'intervista alla Bbc della presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, secondo cui "non abbiamo la necessità di dichiararci uno stato indipendente. Noi siamo già un Paese indipendente e ci chiamiamo Repubblica di Cina (Taiwan)".

Ma Xiaogunang, in una nota, ha messo in guardia che, "sfidando questo fatto inviolabile, ci si può imbattere solo in una rovinosa sconfitta".