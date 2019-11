Cina, Congresso Usa vuole distruzione HK

- PECHINO - Il Congresso Usa, col via libera all'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il provvedimento a sostegno degli attivisti dell'ex colonia britannica, "manda il segnale sbagliato di connivenza coi criminali violenti". Lo dice in una nota il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, per il quale la "sua essenza è di confondere e addirittura di distruggere Hong Kong. Questa è un'interferenza manifesta negli affari interni della Cina e un grave disservizio a comuni e fondamentali interessi di un ampio numero di compatrioti di Hong Kong".