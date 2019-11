Hong Kong, lacrimogeni in Central

(ANSA) - PECHINO, 12 NOV - La polizia di Hong Kong ha usato nel pomeriggio i lacrimogeni nel centro della città al fine di disperdere i manifestanti pro-democrazia ai quali si erano anche uniti per solidarietà molti dei dipendenti degli uffici del financial district. Il raduno si è concentrato a Pedder Street dove sono stati intonati slogan come "Liberate Hong Kong", "Sciogliete la polizia di Hong Kong, subito!" e il tradizionale "Cinque richieste, non una in meno!". I manifestanti hanno tenuto cortei spontanei come quello di Kwun Tong su Wai Yip Street.