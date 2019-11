Cina, Wong in Italia? Non si sponsorizzi

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - "Ci opponiamo al tentativo di fornire piattaforme o di creare le condizioni per le attività indipendentiste di Hong Kong. Questa persona invitata da parte italiana è un attivista per l'indipendenza di Hong Kong. Noi ci opponiamo al tentativo di fornire alcuna piattaforma per le attività indipendentiste di Hong Kong". Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in merito all'invito per fine novembre a Milano della Fondazione Feltrinelli a Joshua Wong, tra i più attivisti pro-democrazia dell'ex colonia.